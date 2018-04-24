Trump, Macron'u Beyaz Saray'da top atışıyla karşıladı

Trump karşılama töreninde yaptığı konuşmasına, ABD eski Başkanlarından George H.W. Bush'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Trump, "Hepimiz dualarımızı Bush ailesine gönderiyoruz. George Bush, karısı Barbara Bush'un cenazesinden sonra bir enfeksiyonla hastaneye kaldırıldı" dedi.

"SURİYE OPERASYONU İÇİN..."

Dün gerçekleştirilen Toronto saldırısına dair düşüncelerini dile getiren Trump, "Kalplerimiz Kanada'daki yaslı ailelerle birlikte" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Suriye'ye karşı düzenlenen operasyonda Fransızların yardımından dolayı Macron'a teşekkür etti.

İki yüzyılı aşkın süredir devam eden bu dostluğu teyit etmek için bir araya geldiklerini belirten Trump, "İlk resmi devlet ziyaretimizi, Amerika'nın en eski müttefiki, Fransa'nın gururlu ulusunun lideri ile yapıyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Trump'a teşekkür ederek Bush ailesine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek ve Toronto saldırısını kınadı.

ERDOĞAN, MACRON’DAN “BİRİ” DİYE SÖZ ETTİ VE CEZAYİR’İ HATIRLATTI

Trump ve Macron gün içinde gerçekleştirecekleri ikili toplantıların ardında basın açıklaması yapacak. Akşam ise iki Trum ve Macron'un resmi akşam yemeğinde bir araya gelmeleri bekleniyor.