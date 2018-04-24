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Trump, 'u 'da top atışıyla karşıladı

Başkanı , Emmanuel 'a da karşılama töreni düzenledi. Beş askeri şubenin neredeyse 500 üyesinin bulunduğu tören Beyaz Sarayın güney bahçesinde 21 pare top atışı ile başladı. Macron ve karısı Brigitte Macron'u, Başkan Trump’la birlikte, Başkan Yardımcısı Pence, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ivanka Trump, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly de dahil olmak üzere Trump yönetimi ve kabine üyeleri karşıladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 18:23
Trump, Macron'u Beyaz Saray'da top atışıyla karşıladı

Trump karşılama töreninde yaptığı konuşmasına, eski Başkanlarından George H.W. Bush'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Trump, "Hepimiz dualarımızı Bush ailesine gönderiyoruz. , karısı Barbara Bush'un cenazesinden sonra bir enfeksiyonla hastaneye kaldırıldı" dedi.

"SURİYE OPERASYONU İÇİN..."

Dün gerçekleştirilen Toronto saldırısına dair düşüncelerini dile getiren Trump, "Kalplerimiz Kanada'daki yaslı ailelerle birlikte" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, 'ye karşı düzenlenen operasyonda Fransızların yardımından dolayı 'a teşekkür etti.

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İki yüzyılı aşkın süredir devam eden bu dostluğu teyit etmek için bir araya geldiklerini belirten Trump, "İlk resmi devlet ziyaretimizi, Amerika'nın en eski müttefiki, Fransa'nın gururlu ulusunun lideri ile yapıyoruz" dedi.

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Macron ise Trump'a teşekkür ederek Bush ailesine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek ve Toronto saldırısını kınadı.

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Trump ve Macron gün içinde gerçekleştirecekleri ikili toplantıların ardında basın açıklaması yapacak. Akşam ise iki Trum ve Macron'un resmi akşam yemeğinde bir araya gelmeleri bekleniyor.

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Trump, Macron'u Beyaz Saray'da top atışıyla karşıladı
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