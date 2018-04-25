Ailesine kızan çocuk Bali’ye tatile kaçtı

Avustralya
'nın Sidney şehrinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk, anne-babasının tatil planını beğenmeyince evdeki kredi kartlarını çaldı ve iki uçak yolculuğu yaparak Endonezya
'nın turizmiyle meşhur Bali adasına gitti. İnternet üzerinden aldığı biletler ve yaptırdığı rezervasyonlarla Bali'deki bir otelde 4 gün geçiren çocuk, ailesinin ulaştığı Avustralyalı güvenlik yetkililerinin Endonezya polisiyle işbirliği yapması sonucu bulunabildi. Aile, çocuğa bilet satan ve yanında bir yetişkin olmaksızın uçağa binmesine izin veren havayolları yetkililerini suçlarken, basına göre tatil aileye 6 bin 100 dolara patladı. DIŞ HABERLER