Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Ailesine kızan çocuk Bali’ye tatile kaçtı

Ailesine kızan çocuk Bali’ye tatile kaçtı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Ailesine kızan çocuk Bali’ye tatile kaçtı
'nın Sidney şehrinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk, anne-babasının tatil planını beğenmeyince evdeki kredi kartlarını çaldı ve iki uçak yolculuğu yaparak 'nın turizmiyle meşhur Bali adasına gitti. İnternet üzerinden aldığı biletler ve yaptırdığı rezervasyonlarla Bali'deki bir otelde 4 gün geçiren çocuk, ailesinin ulaştığı Avustralyalı güvenlik yetkililerinin Endonezya polisiyle işbirliği yapması sonucu bulunabildi. Aile, çocuğa bilet satan ve yanında bir yetişkin olmaksızın uçağa binmesine izin veren havayolları yetkililerini suçlarken, basına göre tatil aileye 6 bin 100 dolara patladı. DIŞ HABERLER
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ailesine kızan çocuk Bali’ye tatile kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN