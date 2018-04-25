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'ya silah teslim etti

Samuel Vuelta Simon, Bask Yurdu ve Özgürlük Örgütü'nün () çok sayıda silah ve mühimmatı 'ya teslim ettiğini açıkladı. İlk silahlı eylemini düzenlediği 1961'den bu yana 800'den fazla kişiyi öldürmekle suçlanan örgüt, geçen hafta bir açıklama yaparak, eylemlerinden zarar görenlerden özür dilemişti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 20:04
ETA Fransa'ya silah teslim etti

'da yer alan haberde, savcı Simon'un, gazetesinde yer alan haberi doğruladığı kaydedildi.

Haberde, gelecek ay kendini feshetmeye hazırlanan 'nın, 'nın Bayonne kenti yakınlarındaki bir bölgede saklanan silah ve mühimmata dair bilgiyi Fransız yetkililere verdiği aktarıldı.

Çok sayıda silah ve mühimmat sandığının polis tarafından teslim alındığı ve incelemelerin devam ettiği belirtilen haberde, silahların bulunduğu yere dair bilgiyi veren kişinin kimliğinin bilinmediği vurgulandı.

ETA’dan 57 yıl sonra gelen özür

Nisan 2017'de silah bıraktığını duyuran ETA, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

ETA üyesi olmakla suçlanan 228 kişi 'da, 52 kişi Fransa'da, bir kişi de Portekiz'de hapis yatıyor.

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ETA Fransa'ya silah teslim etti
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