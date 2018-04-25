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Filistinli genci öldüren polisine hapis cezası

polisi "Nekbe" gösterilerine katılan 17 yaşındaki Filistinli genci şehit etmişti. İsrail mahkemesi Filistinli genci gerçek mermi kullanarak şehit eden İsrail polisine yalnızca 9 ay hapis cezası verdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 13:30
Filistinli genci öldüren İsrail polisine hapis cezası
"Nekbe" gösterilerine katılan 17 yaşındaki Filistinli genci öldüren polisine yalnızca 9 ay hapis cezası verildi İsrail mahkemesinin, Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak öldüren İsrail polisini yalnızca 9 ay hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

"Times of Israel" haber sitesine göre, Kudüs'teki İsrail mahkemesi, Mayıs 2014'te işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in kuruluş yıl dönümüne tepki amaçlı düzenlenen "Nekbe" (Büyük Felaket) gösterileri sırasında 17 yaşındaki Nedim Siam Navara adlı Filistinli genci gerçek mermiyle öldüren İsrail polisi Ben Deri hakkındaki davayı karara bağladı.

BİLİNÇLİ OLARAK YAPTI

Bugünkü duruşmada, Deri'nin avukatı, müvekkilinin gerçek mermi kullandığının "farkında olmadığını" iddia etti. Filistinli Navara'nın ailesi, savunma makamının iddiasını reddederek oğullarının bilinçli olarak gerçek mermiyle vurulduğunu belirtti.

Mahkeme, Deri'yi, "ihmal nedeniyle ölüme sebep olmaktan" suçlu bularak 9 ay hapis cezasına çarptırdı, ayrıca İsrailli polisin Navara'nın ailesine 14 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Filistinli genci öldüren Deri, önceki duruşmalarda plastik mermi yerine "kazara" gerçek mermi kullandığını iddia etmişti.

YALNIZCA 7 AY SONRA ÇIKACAK

Yaklaşık 2 aydır hapiste bulunan Ben Deri'nin 7 ay sonra serbest kalacağı kaydedildi. Navara'nın ailesi daha önce yaptığı açıklamada İsrail mahkemesinden umdukları karar çıkmazsa davayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklamıştı.

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Filistinli genci öldüren İsrail polisine hapis cezası
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