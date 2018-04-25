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Korkunç cinsel tarikatın gerçek yüzü ortaya çıktı! Ölüm cezaları...

Geçen hafta ABD gündemine oturan en büyük gelişme, aralarında yıldız oyuncuların da olduğu bir tür tarikatın genç kadınları ikna ederek seks kölesi yapmasıydı. 'ın gözaltına alınması sonrası basının ilgisini çeken cinsel amaçlı tarikatın gerçek yüzü ortaya çıktı! Korkunç tarikat kadın kurbanlarına korkunç cezalar vererek...

Giriş Tarihi: 25.4.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 15:02
Korkunç cinsel tarikatın gerçek yüzü ortaya çıktı! Ölüm cezaları...

Gözaltına alınan ünlü oyuncu 'ın tarikatın üst düzeyinde görev yaptığı ve aralarında Harry Potter'ın yıldızı ile şarkıcı 'ın da olduğu Hollywood yıldızlarını ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

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Korkunç cinsel tarikatın gerçek yüzü ortaya çıktı! Ölüm cezaları...
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