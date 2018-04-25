Toronto’da ölü sayısı 10’a çıktı

Kanada
'nın Toronto kenti önceki günkü saldırının şokunu yaşıyor. Bir aracın yayaların arasına girmesi sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Yetkililer, saldırıda ağır yaralanan bir kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 10'a çıktığını açıkladı. Saldırıda yaralanan 15 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırganın kimliği 25 yaşındaki Ermeni asıllı Kanada vatandaşı Alek Minassian olarak açıklandı. Toronto Seneca Koleji'nde İngilizce eğitimi gören Minassian'ın sorgusu devam ediyor. Toronto Polis Şefi Mark Saunders, olayın bir terör saldırısı olduğuna ilişkin kanıt bulunmadığını ancak kasıtlı yapıldığını söyledi. Minassian, önceki gün yerel saatle 13.30 sularında kiraladığı minivanla Toronto kent merkezinde yayaların arasına dalmıştı. 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırılmıştı. Olaydan hemen sonra polis tarafından yakalanan Alek Minassian'ın polisteki sorgusu devam ediyor.