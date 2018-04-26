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Derbinin hakemi kim oldu? maçının hakemi kim oldu?

Süper Lig'de kritik haftaya girdik! 31. hafta mücadelesinde lider , evinde son 2 sezonun şampiyonu 'ı ağırlayacak. Ligin kaderini belirleyecek Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasının hakemi de belli oldu. Derbinin hakemi kim oldu? sorusunun yanıtı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 10:31
Derbinin hakemi kim oldu? Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi kim oldu?

TFF'den yapılan açıklamada - derbisini 'un yöneteceği açıklandı. 'nun yaptığı açıklamada 31. haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde...

27 NİSAN CUMA

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova) VOLKAN BAYARSLAN

28 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) HALİL UMUT MELER
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül) HÜSEYİN GÖÇEK
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) BÜLENT YILDIRIM
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) CÜNEYT ÇAKIR

29 NİSAN PAZAR

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı) ÜMİT ÖZTÜRK
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom) FIRAT AYDINUS

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Derbinin hakemi kim oldu? Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi kim oldu?
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