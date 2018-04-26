Derbinin hakemi kim oldu? Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi kim oldu?

TFF'den yapılan açıklamada Galatasaray - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada 31. haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde...
27 NİSAN CUMA
20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (Bornova) VOLKAN BAYARSLAN
28 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) HALİL UMUT MELER
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül) HÜSEYİN GÖÇEK
16.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) BÜLENT YILDIRIM
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) CÜNEYT ÇAKIR
29 NİSAN PAZAR
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı) ÜMİT ÖZTÜRK
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom) FIRAT AYDINUS