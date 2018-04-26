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Dünyanın gözü Alfie bebekte

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Dünyanın gözü Alfie bebekte
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle bebekleri ölmek üzere olan İngiliz ailenin talebini reddetti. Mahkeme kararında yaşam ünitesi desteği pazartesi akşamı kesilen 23 aylık Alfie Evans'ın evine gitmesine izin verilebileceği bildirildi. Aile, yaşam desteğinin sonlandırılmasının ertelenmesi ve bebeklerini tedavi amacıyla 'ya götürmek için mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme bebeğin İtalya'ya götürülmesini "kabul edilemez" diyerek reddetti. Ancak Alfie'nin destek ünitesi olmadan yaşamaya devam etmesi işleri değiştirdi. Bebeğin babası dün temyize gitti.
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Dünyanın gözü Alfie bebekte
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