İran nükleer anlaşmada değişiklik yapılmasını kabul etmeyecek

Avrupa ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ı anlaşmanın devamına ikna edebilmek için anlaşmaya yeni bir biçim getirecek bir paket üzerinde çalışıyorlar.

Velayeti yarı resmi Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, "Yürürlükteki anlaşma üzerinde hiçbir değişiklik İran tarafından kabul edilmeyecektir" dedi.

"Eğer Trump anlaşmadan çekilirse İran da elbette çekilir... İran, kendisine hiçbir yararı olmayan bir nükleer anlaşmayı kabul etmez."

Trump, 12 Mayıs tarihine kadar, 2015 tarihli anlaşmayla askıya alınmış olan bazı İran yaptırımlarını yeniden uygulamaya başlayıp başlamama kararını verecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu hafta yaptığı Washington ziyaretinde Trump ile bir "yeni anlaşma" konusunu görüştüğünü ve bu anlaşmada ABD ve Avrupa ülkelerinin İran'ın nükleer programı dışındaki bazı faaliyetleriyle ilgili kaygılara da çözüm getireceklerini söylemişti.

Macron'un önerisine göre ABD ve Avrupa ülkeleri, İran'ın her türlü nükleer faaliyetini 2025 ve sonrasına kadar durduracaklar, İran'ın balistik füze programına çözüm bulacaklar, İran'ın Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan'daki etkisini de kısıtlamaya yönelik koşulları oluşturacaklar.

Velayeti, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin isteğiyle ülkesinin Ortadoğu'daki etkisinin kısıtlanması ihtimalini ciddiye almadı.

Velayeti, "Burası bizim bölgemiz. Kendi bölgemizde bunlar meşrudur" dedi.