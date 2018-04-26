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'de öğrencilerini taşıyan otobüs dereye uçtu

'de askeri hazırlık okuluna ait bir otobüsün devrilmesinin ardından e kapılan 9 öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin ise kayıp olduğu bildirildi. Yoğun yağışların etkili olduğu İsrail'de dün de iki kişi sele kapılarak ölmüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 22:08
İsrail'de askeri okul öğrencilerini taşıyan otobüs dereye uçtu

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Nahal Tzafit bölgesinde askeri hazırlık okulu öğrencilerini taşıyan otobüs nedeniyle devrildi.

SELE KAPILDILAR

Devrilen araçtaki 25 öğrenciden 10'unun sele kapılarak gözden kaybolduğu ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin 9 öğrencinin cesedine ulaştığı belirtildi. Bir öğrencinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİ

Otobüsteki öğrencilerin başkent 'de bulunan bir un hazırlık bölümünde okudukları ve doğa yürüyüşü için grup halinde bölgeye gittikleri ifade edildi.

Yoğun yağışların etkili olduğu 'de dün de iki kişi sele kapılarak ölmüştü.

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İsrail'de askeri okul öğrencilerini taşıyan otobüs dereye uçtu
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