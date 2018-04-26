Kuzey Kore lideri bir ilki gerçekleştirecek!

Resmi olarak hala savaş halinde olan Kuzey Kore ve Güney Kore'nin liderleri, yarın sabah yerel saatle 9.30'da (Türkiye saatiyle gece yarısı) bir araya geliyor. Görüşmenin yerinin belli olmasını uluslararası haber ajansları 'son dakika' olarak duyurdu.

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin tarihi randevusu, yerel saatle yarın sabah 1953 Kore Ateşkes Anlaşmasının imzalandığı Kuzey ve Güney Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom sınırında gerçekleşecek. Kim Jong-un, savaşın fiilen sona erdiği 1953 yılından bu yana sınırı geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.

Tarihi buluşmada Kuzey Kore'nin nükleer silahla ilgili yeni gelişmeleri ele alınacak. Kuzey Kore, nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu. Güney Kore cumhurbaşkanlığı sözcüsü Im Jong-seok, "Bu zirvede zor olan kısım iki liderin nükleer silahlardan arınmada anlaşmaya varmasıdır" şeklinde açıklama yaptı.

YEMEK MENÜSÜNDE TARTIŞMA YARATAN DETAY

Uzun zamandır beklenen ve tüm dünyanın merakla beklediği iki liderin görüşmesine özenle hazırlanılırken, yemek menüsünde de tüm detaylar düşünüldü. Yemeklerdeki detaylar, iki Kore ülkesi ve Japonya ile ilgili sembolik özellikler de taşıyor. Ancak hazırlanan menüdeki bir detay tartışma yarattı.

Japonya, Güney Kore'den zirvede tertip edilecek akşam yemeğinde 'mango mousse' tatlısını yeniden gözden geçirmesi talebinde bulundu. Tatlının üzerinde Seul ve Tokyo arasındaki tartışmalı adaları da içeren bir Kore Yarımadası haritası süslemesi bulunacak olması Japonya'yı yeniden endişelendirdi.

'Halk Baharı' adı verilen Mousse tatlısının tanıtımında üzerinde Japon Denizi'ndeki iki ülke arasında yer alan ve Seul'un Doğu Denizi olarak adlandırdığı iki adanın resmi bulunduğu görülüyor. Adalar Japonya'da Takeshima ve Güney Kore'de Dokdo olarak adlandırılıyor.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Japonya'nın bunu protesto ettiğini söyleyerek, "Çok üzücü bir durum. Bu tatlının sunulmamasını rica ettik" dedi.

KİM JONG UN'A JEST

Güney Kore Cumhurbaşkanlık Sarayı olan Mavi Saray'dan yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In'e zirvede Kore esintili İsviçre röstisi sunulacağı belirtildi. Kızartılmış patates yemeği olan İsviçre röstisinin Kim Jong Un'un çocukluğunu İsviçre'de geçirmesine yönelik bir jest olduğu belirtildi. Menüde ayrıca İsviçre çikolatası, makaron ve İsviçre anıları adı verilen cheesecake de bulunuyor.

Mavi Saray'ın zirvede tertip edilecek akşam yemeğinin menüsünü duyurduğu açıklamada ayrıca akşam yemeğinde ayrıca gençliğini geçirdiği Güney Kore sahil kenti Busan hatırası olarak yassı deniz balığından yapılan fırında Dülger balığı ikram edilecek.

Moon'un Sözcüsü Kim Eui Kyeom, "Başkan Moon Jae-in, menüde Okryu Gwan restoranından Pyongyang usulü soğuk erişteler bulunmasını talep etti. Kuzey Kore de bu talebi memnuniyetle kabul etti. Buluşma menüsü, ulusumuzun barış ve birleştirme isteğini yansıtacak" dedi.

Menüde ayrıca Pyongyang'ın ünlü şefi tarafından hazırlanacak Naengmyeon isimli soğuk erişte ve soğuk et çorbası da bulunuyor.