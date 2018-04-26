NATO dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya gelecek

NATO üyesi 29 ülkenin dışişleri bakanları Brüksel Zirvesi'ne hazırlık, Rusya, Suriye, İran nükleer anlaşması, Irak eğitim misyonu ve Batı Balkanlar gibi farklı konuları görüşmek üzere 28 Nisan'da bir araya gelecek.

Brüksel'de bir gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni karargaha taşınma aşamasında olduğunu, bu nedenle ittifaka 50 yıldır hizmet veren eski karargahta son dışişleri bakanları toplantısı olacağını hatırlattı.

Toplantının ana gündem maddelerinden birinin Rusya'nın son dönemdeki tehlikeli davranış biçimi olacağını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun birlik içinde ve kararlılıkla bu davranış biçimine cevap verdiğini söyledi.

RUSYA, NATO ÜLKELERİNE TEHDİT Mİ?

"Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik tehdit edici ve müdahaleci tutumu devam ediyor." diyen Stoltenberg, bu çerçevede dışişleri bakanlarının ne gibi önlemler alınabileceğini görüşeceğini belirtti.

NATO ile Rusya'nın diyaloğu sürdürmesinin özellikle gerginliğin arttığı dönemlerde daha büyük önem taşıdığına işaret eden Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi'nin bir araya gelmesi için çalışmaların yürütüldüğü bilgisini verdi.

ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA GÜNDEMDE

Stoltenberg, toplantının devamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya ilişkin gelişmelerin ele alınacağını, bu çerçevede Suriye'deki mevcut durum, İran nükleer anlaşması ve NATO'nun Irak'ta başlatacağı eğitim misyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

Temmuz ayında gerçekleşecek Brüksel Zirvesi'nde Irak eğitim misyonunu başlatma kararı alınacağını söyleyen Stoltenberg, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki karmaşa ve çatışma kendi topraklarımıza da sıçrıyor. Zor durumda olan mülteci ve sığınmacıların akınına yol açıyor. NATO bu nedenle yerel güçlere eğitim sağlayarak terörle mücadeleyi artırıyor ve ülkelerin istikrarına katkı sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Oturuma Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katılacağını bildiren Stoltenberg, NATO-AB iş birliğinin ele alınacağını belirtti.

"S-400 ALIMI ULUSAL KARARDIR"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin etme kararının sorulması üzerine Stoltenberg, bunun bir ulusal karar olduğuna işaret ederek Türkiye ve ABD arasında bu konuda iletişim yürütülmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'Yİ DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDECEK

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Çavuşoğlu'nun toplantı öncesinde Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yle görüşmesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı-AB ilişkilerini gündeme getirmesi gerekiyor.

Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında ?İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Dışişleri Bakan Vekili John Sullivan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.