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ABD'den açıklaması

Mattis: 'den şu anda çekilmiyoruz. ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz. Önümüzdeki günlerde 'ne doğru güçlendirilmiş (askeri) çabalarımızı göreceksiniz.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 05:28
ABD'den Suriye açıklaması

Jim Mattis, Amerikan askerlerinin 'den şu aşamada geri çekilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, " ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz." dedi.

Bakan Mattis, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde katıldığı oturumda, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme konusundaki yaklaşımının ne olduğunun sorulması üzerine Mattis, "Suriye'den şu anda çekilmiyoruz. DEAŞ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi, bölgeden daha fazla destek getirerek genişleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ ile mücadeleye destek veren 70'ten fazla koalisyon ortağı ülke olduğunu kaydeden Mattis, DEAŞ'ın bölgeden tamamen temizlenene kadar söz konusu mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

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Mattis, "Önümüzdeki günlerde 'ne doğru güçlendirilmiş (askeri) çabalarımızı göreceksiniz." ifadesini kullanarak, Suriye- sınırının Irak tarafında da operasyonların artırılacağına dikkati çekti. Mattis ayrıca son 2 haftada Fransız özel kuvvetlerinin Amerikan birliklerine verdiği desteği de dile getirdi.

ABD Başkanı , daha önceki açıklamalarında DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede sona geldiklerini ve Amerikan askerlerinin en kısa süre içinde ülkeye geri dönmesini istediklerini ifade etmişti. ise Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin halen sürdüğü ve 'a karşı alınması gereken tedbirler olduğu gerekçeleriyle bu ülkede daha uzun süre kalınması gerektiğini savunmuştu.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında da Amerikan askerlerinin Suriye'den ülkelerine dönmesini istediğini ancak İran'ın DEAŞ'ın mağlup edilmesinden boşalan alanda etkin olmasını da istemediğini kaydetmişti.

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ABD'den Suriye açıklaması
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