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'nın Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Terör örgütü /'nın eski eş başkanı Müslüm'ün 'da bir etkinlikte konuşma yapacağı bilgisi üzerine Maslahatgüzar Dölger, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 16:05
Almanya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

'nın Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger, terör örgütü /'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Almanya'da terör örgütünün etkinliğinde konuşma yapacağı bilgisi üzerine Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Dölger'e, 19 Mayıs'ta Almanya'nın Ludwigshafen kentinde terör örgütünün etkinlik düzenlemesi ve Müslüm'ün de burada konuşma yapacak olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. Terör örgütünün faaliyetleri ve Müslüm'ün etkinliğe katılmaması konusunda Alman diplomata uyarıda bulunuldu.

Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Müslüm'ün iadesini talep etmişti.

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Almanya'nın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
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