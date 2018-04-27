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’nın çası benzersiz cömertlik

MEHMET SOLMAZ
MEHMET SOLMAZ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018
Ankara’nın çabası benzersiz cömertlik
'de 85 ülkenin temsilcileri ve onlarca sivil toplum örgütünün katılımıyla gerçekleşen Suriye konulu konferansta 'nın ler için sarfettiği çalar için "benzersiz bir cömertlik" ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'in () ortaklaşa düzenlediği toplantı sonrası yayımlanan belgede şu ifadeler yer aldı: "Suriye krizi başladığından bu yana Türk halkı ve hükümeti mültecileri destekleme konusunda benzersiz bir cömertlik gösterdi. Aynı çabayı Türkiye mültecilerin ulusal sağlık, eğitim, istihdam ve diğer sosyal hizmetlere uyum sağlamaları için de gösterdi."
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Ankara’nın çabası benzersiz cömertlik
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