Ankara’nın çabası benzersiz cömertlik

Brüksel
'de 85 ülkenin temsilcileri ve onlarca sivil toplum örgütünün katılımıyla gerçekleşen Suriye konulu konferansta Ankara
'nın mülteci
ler için sarfettiği çab
alar için "benzersiz bir cömertlik" ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'in (BM
) ortaklaşa düzenlediği toplantı sonrası yayımlanan belgede şu ifadeler yer aldı: "Suriye krizi başladığından bu yana Türk halkı ve hükümeti mültecileri destekleme konusunda benzersiz bir cömertlik gösterdi. Aynı çabayı Türkiye mültecilerin ulusal sağlık, eğitim, istihdam ve diğer sosyal hizmetlere uyum sağlamaları için de gösterdi."