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Fransız doktor, annesi başörtülü olan çocuğa bakmayı reddetti

'da islamofobi yine can yaktı. Fransa'da kadın doktor annesi başörtülü olan bir bebeğe bakmayı reddetti. Anne, Fransız doktor ile geçen konuşmaları ile kayır altına aldı. Görüntülerde Fransız doktorun "Sizin gibi giyinenler beni rahatsız ediyor. Fransa’da böyle giyinemezsiniz. Entegre değilsiniz. Sizin gibi giyinen kadınlara bakmak istemiyorum. Dışarıda böyle kıyafetler giyemezsiniz” dediği duyuluyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 16:53
Fransız doktor, annesi başörtülü olan çocuğa bakmayı reddetti

'da bir kadın doktor, başörtülü olan annenin kızına bakmayı kabul etmeyerek ayrımcı ifadelerde bulundu. Mağdur anne tarafından gizli çekim yapıldıktan sonra ifşa edilen görüntülerde kadın doktor, "Sizin gibi giyinenler beni rahatsız ediyor. Fransa'da böyle giyinemezsiniz. Entegre değilsiniz. Sizin gibi giyinen kadınlara bakmak istemiyorum. Dışarıda böyle kıyafetler giyemezsiniz" dedi.

ANNE O ANLARI GİZLİ KAMERA İLE KAYDETTİ

Çarşafın yasak olduğunu ancak başörtüsünün serbest olduğunu dile getiren mağdur anne ise doktora, "Ben Fransızım. Fransa'da doğup büyüdüm, okudum. Fransa özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ülkesi, ben de istediğim gibi giyinmekte özgürüm. Bana ayrımcılık yapıp çocuğuma zarar veriyorsunuz. Ben üniversiteyi de başörtülü okudum, çocuğumun da okuluna örtülü gidiyorum. Hiç sorun yaşamadım. Farklılıkları kabul eden sizden çok daha zeki insanlar var" cevabını verdi.
Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken doktor hakkında henüz bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

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Fransız doktor, annesi başörtülü olan çocuğa bakmayı reddetti
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