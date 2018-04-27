Gazzeli kadınlar Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde en önde

Ellerinde bayraklarla Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Gazzeli kadınlar ve genç kızlar yaralıları tedavi ediyor, katılımcılara su dağıtıyor, İsrail işgal güçleri tarafından gelen saldırıları haber veriyor, gençlere cesaret veriyor. Genç kızlar boşalan su şişelerini dolduruyor coşkularıyla katılımcılara büyük destek veriyor.

KADINLAR EN ÖN SIRALARDA

Bazı kadın grupları kocaları, kardeşleri ve oğullarıyla yürüyüşe katıldı. Kadınlar İsrail askerlerinin açtıkları ateşe aldırmadan en önde yürümeye devam etti, gençlere moral ve cesaret verdi. Filistin Sağlık Bakanlığı yürüyüşe katılan kadınlardan 243'ünün yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Filistin'i işgali sırasında evi elinden alınarak mülteci durumuna düşürülen 100 yaşındaki Selva Odeah, Filistinlilerin bir gün mutlaka evlerine döneceğini, çünkü onların vatanları için her şeylerini verebileceklerini söyledi. Sela Odeah, "Filistin sahip olduğumuz en kıymet varlığımızdır. Bu topraklarda doğduk bu topraklarda öleceğiz ve onu terk etmeyeceğiz, geri dönüş Filistinlilerin meşru hakkıdır" dedi.

YÜRÜYÜŞ 30 MART'TA BAŞLAMIŞTI

Yürüyüş hakkında konuşan Raeda al-Hassanat, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a "Ne pahasına olursa olsun direniş silahına sahip çık" diye seslendi. Raeda al-Hassanat, Filistin halkının, muhasaradan ve ölümden korkmadığını, Kudüs'ün kurtuluş gününün yakın olduğunu söyledi. Amna Mahmoud isimli kadın da gençleri yürüyüşe katılma konusunda cesaretlendiren sloganlar attı.

30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail silahsız 40 Filistinliyi öldürdü, binlercesini de yaraladı. 6 hafta olarak planlanan Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün bugün 5. haftası başladı.