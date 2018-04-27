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askerlerinden 'daki gösterilere müdahale

askerleri işgal altındaki 'da 5 haftadır devam eden ''ne cuma namazı sonrası yine sert müdahalede bulundu. ve Nablus'ta eş zaanlı olarak yürütülen gösterileri dağıtmak isteyen İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 16:02
İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

askerleri işgal altındaki 'da cuma namazı sonrası düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalede bulundu. Filistinlilerin 'deki ""ne destek amacıyla Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesi girişinde eş zamanlı düzenlenen gösterileri dağıtmak isteyen İsrail askerleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyun yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

FİLİSTİN'İN BELİRLİ YERLERİNDE YÜRÜYÜŞE DESTEK GÖSTERİLERİ DÜZENLENİYOR

Müdahale sırasında şu ana kadar yaralananın olmadığı bildirildi. Nablus'un Beyta beldesiyle birlikte Kefr Kaddum, El-Halil kentindeki Bab ez-Zaviye, Naalayn, Bel'in, Nebi Salih ve çeşitli beldelerde de benzer gösteriler düzenlendi.

GÖSTERİLER 30 MART'TAN BERİ DEVAM EDİYOR

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 42 Filistinli şehit oldu, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.
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İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale
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