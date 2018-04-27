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ve liderleri tarihi zirve için bir arada

lideri Kim Jong-un ile Devlet Başkanı , tarihi zirve için iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Köyü'nde bir araya geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülkeyi birbirinden ayıran sınırı geçerek Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile el sıkıştı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 03:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 04:35
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri tarihi zirve için bir arada

lideri Kim Jong-un, Devlet Başkanı ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Köyü'nde bir araya geldi.

Görüşme için yerel saatle 06.40 sularında Pyongyang'dan yola çıkan Kim Jong-un, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon Jae-in ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti.

İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki 'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği liderler zirvesinde Kim Jong-un, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Ardından iki lider el ele kameralara poz verdi.

Kim Jong-un - Moon Jae-in görüşmesinde, daha önce Güney Kore makamlarından yapılan açıklamaya göre, iki lider gündeminde Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesi, iki Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve nükleerden arındırılma konuları yer alacak.

Tarihi zirve için bir araya gelen iki liderin, zirvenin yapılacağı Panmunjom Ateşkes Köyü'nün Güney Kore'ye ait kısmında bulunan Barış Evi'nde kısa bir sohbetin ardından yerel saatle 10.30'da resmi görüşmelere başlaması bekleniyor.

Görüşmenin ardından taraflar ayrı ayrı öğle yemeği yiyecek, öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek birlikte fidan dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanının dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz." yazılı bir anıt taşı konulacak.

İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce beraber kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecek. Zirve, Moon Jae-in'in ev sahipliğinde yapılacak akşam yemeğiyle sona erecek.

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Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri tarihi zirve için bir arada
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