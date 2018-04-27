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, rejim güçlerinin Hama'daki mevzilerini bombaladı

rejim güçlerinin ve Hama’yı varil bombalarıyla bombalamasına karşılık veren Özgür Suriye Ordusu (), Hamameye’de ve Hama’nın kuzey kırsalındaki tepelerde konuşlanan Suriye rejim güçlerini ağır makineli tüfeklerle ateş altına aldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 16:47
ÖSO, rejim güçlerinin Hama'daki mevzilerini bombaladı

rejim güçlerinin Hamamiye'yi terk etmesinin ardından bölgeye girdi. Ancak, Rus ve Suriye savaş uçaklarının bu bölgeyi bombalamasının ardından rejim güçleri geri dönerek Hamamiye'ye yeniden konuşlandı.

Rus ve Suriye savaş uçakları ve helikopterleri 'in güney kırsalındaki bölgeyi günlerce bombaladı.

Çok sayıda sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırılara karşılık veren ÖSO, Hamameye'de ve Hama'nın kuzey kırsalındaki tepelerde konuşlanan Suriye rejim güçlerini vurdu.

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ÖSO, rejim güçlerinin Hama'daki mevzilerini bombaladı
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