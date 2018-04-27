ÖSO, rejim güçlerinin Hama'daki mevzilerini bombaladı

Suriye rejim güçlerinin Hamamiye'yi terk etmesinin ardından ÖSO bölgeye girdi. Ancak, Rus ve Suriye savaş uçaklarının bu bölgeyi bombalamasının ardından rejim güçleri geri dönerek Hamamiye'ye yeniden konuşlandı.

Rus ve Suriye savaş uçakları ve helikopterleri İdlib'in güney kırsalındaki bölgeyi günlerce bombaladı.

Çok sayıda sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırılara karşılık veren ÖSO, Hamameye'de ve Hama'nın kuzey kırsalındaki tepelerde konuşlanan Suriye rejim güçlerini vurdu.