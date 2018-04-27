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ve 'nde tatbikat yapacak

ve 'nde tatbikat gerçekleştirecek. Tartışmalı bölgeler ile ilgili sorunlar sık sık gündeme gelirken Rusya ve Çin'den yeni bir adım geldi. Çin'ın doğusunda Baltık Denizi kıyısındaki Shandong Eyaleti'nde Joint Sea 2018 deniz tatbikatını gerçekleştirecek.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 11:17
Rusya ve Çin Baltık Denizi'nde tatbikat yapacak

ve , Çin'in doğusunda kıyısındaki Shandong Eyaleti'nde Joint Sea 2018 deniz tatbikatını gerçekleştirecek.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Wu Qiang yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in, Çin'in doğusunda Baltık Denizi kıyısındaki Shandong Eyaleti'nde Joint Sea 2018 deniz tatbikatını gerçekleştireceklerini söyledi.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA TATBİKATLAR BALTIK DENİZİ'NDE BAŞLAMIŞTI

Sözcü, "Tarafların anlaşması uyarınca, her iki ülkenin silahlı kuvvetleri bu yıl Qingdao şehrinin sahil bölgesinde Joint Sea 2018 yapmayı planlıyor. Taraflar şu anda tatbikatın zaman dilimini, manevra alanlarını ve deniz tatbikatlarında yer alacak güçleri ve kaynakları belirlemek için ikinci istişarelerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Rusya ve Çin arasında gerçekleştirilen Joint Sea 2017 tatbikatının ilk aşaması geçtiğimiz yıl Baltık Denizi'nde yapılmıştı.

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Rusya ve Çin Baltık Denizi'nde tatbikat yapacak
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