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'dan son dakika açıklaması

: ile füze savunma sisteminin sevkiyatına ilişkin kontratın ikinci kısmı olan silahların gönderilmesi ve Türk topraklarına yerleştirilmesinin görüşüldüğünü bildirdi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 18:58 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 05:29
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması

Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, 'ye sevkiyatlarına ilişkin kontratın silahın gönderilmesi ve kompleksin parçalarının Türk topraklarında yerleştirilmesi olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu ve ikinci aşamanın görüşüldüğünü bildirdi.

Şugayev "Ulusal Savunma" dergisine yaptığı açıklamada, "Bugün biz bu sistemin sevkiyatlarını görüşüyoruz. Şu anda bu teknik aracın gönderilmesinin yanı sıra yerel uzmanların eğitimini de kapsayan aşamadır.

Fakat artık projenin ikinci kısmı olan teknolojik işbirliğinin gelişimini ilgilendiren görüşmeler yürütülüyor. Türk partnerlerimiz tarafından bu sistemin elementlerinin Türkiye topraklarında üretimine geçilmesine ilişkin inisiyatif sunuldu" dedi.

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Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması
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