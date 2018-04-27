Trump'ın İngiltere ziyareti "Kraliyet Protokolü"nü içermiyor

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'ın ziyareti "Kraliyet Protokolü"nü içermiyor

Başkanı 'ın daha önce ertelenen ziyaretinin 'da yapılacağı açıklandı. Ziyaretin Kraliyet protokolünü içeren bir “devlet ziyareti” değil, İngiltere Başbakanı May ile görüşmeyi içeren bir çalışma ziyareti olması bekleniyor. Başbakan May geçen yıl Ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump’a, Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi davetini iletmiş, ancak bu davet İngiltere’de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 22:27 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 05:26
Trump'ın İngiltere ziyareti Kraliyet Protokolünü içermiyor

Başkanı Donald 'ın daha önce ertelenen ziyaretinin temmuzda yapılacağı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Trump'ın İngiltere'yi 'da ziyaret edeceğini teyit etti.

"EN SONUNDA..."

Trump'ın ziyaretinin "en sonunda" gerçekleşecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Johnson, "En yakın müttefikimiz ve dostumuzu İngiltere'ye yapacağı en harika gezide görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

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ABD Başkanının İngiltere ziyaretinin Kraliyet protokolünü içeren bir "devlet ziyareti" değil İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmeyi içeren bir çalışma ziyareti olması bekleniyor.

KRİZE DÖNÜŞEN DAVET

Başbakan May geçen yıl Ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti. Trump'a yapılan davet İngiltere'de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

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Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret sırasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Trump'ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti.

BÜYÜKELÇİLİK AÇILIŞINA DA KATILMADI

Son olarak ziyaretin ABD'nin bu yıl hizmete giren yeni Büyükelçilik binası için ocak ayında yapılan açılış sebebiyle gerçekleşmesi bekleniyordu ancak Trump Twitter hesabından bu ziyareti de iptal ettiğini bildirmişti.

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Trump'a karşı ülkede biriken tepki, 2017 yılı boyunca giderek artarken, bunda Trump'ın geçen ay İngiltere'nin aşırı sağcı örgütü Britain First'in (Önce Britanya) İslam karşıtı videolarını Twitter hesabından paylaşması da etkili oldu. Trump'ın paylaşımlarına, kamuoyunun yanı sıra Başbakan May de yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Trump'un ziyareti nedeniyle İngiltere'de büyük çaplı protesto gösterilerinin yapılması bekleniyor.

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