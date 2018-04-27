Trump'tan tarihi zirveye övgü

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında bugün yapılan görüşmeyi tarihi niteliğinden dolayı övdü ancak pozitif diplomasinin ne kadar devam edeceği sorusunu da gündeme getirdi.

70 YILLIK KORE SAVAŞI SONA ERDİ

Koreli iki lider Kore yarımadasının "nükleer silahlardan tamamen arındırılması" için çalışacaklarını ve 1950'lerde yaşanmış olan Kore savaşını resmen sona erdirmenin yollarını arayacaklarını açıkladılar.

Trump Twitter mesajlarında görüşmenin verimli olacağından umutlu olduğunu söyledi. Kim ve Trump'ın da, birkaç hafta sonra bir zirve görüşmesi yapmaları bekleniyor.

Trump, "KORE SAVAŞI SONA ERİYOR! ABD ve onun BÜYÜK halkları şu anda Kore'de olanlardan gurur duymalı" dedi.

"İYİ ŞEYLER OLUYOR AMA SONUCUNU ZAMAN GÖSTERECEK."

Bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Mayıs veya Haziran ayında Kim ile görüşmeyi düşündüğünü ancak daha önce de Moon ile bir araya gelmek isteyebileceğini söyledi.