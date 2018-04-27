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Trump'tan tarihi zirveye övgü

Başkanı , twitter'dan yaptığı açıklamalarla ve arasında sona eren 70 yıllık anlaşmaya övgüler yağdırdı. Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-In arasında gerçekleşen tarihi zirve sonrasında görüşmelerden umutlu olduğunu ve önümüzdeki haftalarda Kim Jong-Un ile bir zirve yapacağını bildirdi

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 15:45
Trump'tan tarihi zirveye övgü

Başkanı , lideri Kim Jong Un ve Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında bugün yapılan görüşmeyi tarihi niteliğinden dolayı övdü ancak pozitif diplomasinin ne kadar devam edeceği sorusunu da gündeme getirdi.

70 YILLIK KORE SAVAŞI SONA ERDİ

Koreli iki lider Kore yarımadasının "nükleer silahlardan tamamen arındırılması" için çalışacaklarını ve 1950'lerde yaşanmış olan Kore savaşını resmen sona erdirmenin yollarını arayacaklarını açıkladılar.

Trump Twitter mesajlarında görüşmenin verimli olacağından umutlu olduğunu söyledi. Kim ve Trump'ın da, birkaç hafta sonra bir zirve görüşmesi yapmaları bekleniyor.

Trump, "KORE SAVAŞI SONA ERİYOR! ABD ve onun BÜYÜK halkları şu anda Kore'de olanlardan gurur duymalı" dedi.

"İYİ ŞEYLER OLUYOR AMA SONUCUNU ZAMAN GÖSTERECEK."

Bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın Mayıs veya Haziran ayında Kim ile görüşmeyi düşündüğünü ancak daha önce de Moon ile bir araya gelmek isteyebileceğini söyledi.

70 yıllık savaş sona erdi!

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Trump'tan tarihi zirveye övgü
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