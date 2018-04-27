‘Türkiye’nin kararı ulusal bir karardır’

NATO
Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye
'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemine ilişkin askeri kapasitelerle ilgili kararların ulusal bir karar olduğunu söyledi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensupların sorularını yanıtlayan Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 alımlarına ilişkin bazı müttefiklerin endişeli olduğunu ifade etti. Stoltenberg, S-400 ile ilgili Türkiye ve ABD arasında bir diyaloğun başlamasını olumlu karşıladığını belirterek, "Bu konuyu Ankara
'yı ziyaret ettiğimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştüm" dedi. Stoltenberg, Türkiye'nin ABD ile patriot savunma sistemi ve Fransız-İtalyan şirketi EUROSAM ile birlikte çalışmasını olumlu karşıladığını vurguladı.