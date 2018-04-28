ABBA efsanesi geri dönüyor

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İsveçli pop müzik grubu ABBA
'nın dört üyesi, 35 yıl sonra tekrar bir araya gelerek yeni müzik çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Grubun menajeri Görel Hanser, sosyal medya hesabından, ABBA'nın iki yeni şarkıyla piyasaya çıkmaya hazırlandığını belirtti. Hanser, "ABBA Avatar projesi bizi heyecanlandırdı. Dördümüz de 35 sene sonra stüdyoya geri dönmenin tekrar eğlenceli olacağını düşündük ve yaptık. Ve her zamanki gibi kısa bir tatile çıkmış gibi hissettik" ifadelerini kullandı. Stüdyoda iki yeni parça seslendirdiklerini aktaran Hanser, birinci parçanın dijital bir proje olduğu ve BBC ile NBC aracılığıyla aralık ayında yayımlanacağını belirtti.