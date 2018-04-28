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Başkanı Trump'tan tehdidi!

Başkanı , ülkesinin 2026 adaylığını desteklemeyen ülkeleri yardımdan mahrum etmekle tehdit etti

Giriş Tarihi: 28.4.2018 13:46 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 13:49
ABD Başkanı Trump'tan Dünya Kupası tehdidi!

Başkanı , Fas ve ABD--Meksika ortaklığının adaylık başvurusu yaptığı turnuvaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada ve Meksika'yla birlikte 2026 için güçlü bir adaylık teklifi yaptık. Her zaman desteklediğimiz ülkelerin bizim adaylığımıza karşı lobi yapmaya devam etmeleri utanç verici olur. Onlar bizi desteklemezken biz onları (Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere) niye desteklemek zorunda olalım ki?" ifadelerine yer verdi.

"FARKLILIKLARIMIZ VAR AMA FUTBOL BİZİ BİRLEŞTİRİR"

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Trump'ın bu tweetine daha ılımlı bir yanıtla yaklaştı. "Farklılıklarımız var ama bizi birleştirir. Hep beraber Meksika, Kanada ve Amerika'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki adaylığını destekliyoruz" dedi.

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ABD Başkanı Trump'tan Dünya Kupası tehdidi!
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