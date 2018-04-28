ABD savaş uçaklarından tehlikeli manevra

ABD, Pasifik Okyanusu'ndaki rakibi Çin'i kızdıracak bir adım daha attı.

CNN International, Amerikan hava kuvvetlerine ait dev savaş uçaklarının Güney Çin Deniziüstünde uçtuğunu duyurdu.

Guam Adası'ndaki üsten kalkan B-52 Stratofortress jetleri, tartışmalı suların üstünde eğitimuçuşu gerçekleştirdi. Ölüm kusma makinesi olarak bilinen B-52'ler, tonlarca bomba taşıyabiliyor ve en büyük stratejik bombardıman uçaklarından biri.

ADANIN ÜSTÜNDEN GEÇTİ

CNN'e bilgi veren ABD ordu yetkilileri, iki jetin Çin'in askeri havalimanı ve füze üsleri inşa ettiği Spratly Adası'nın üstünden geçtiğini söyledi.

Pekin yönetimi, Amerikan savaş uçaklarını engellemek için herhangi bir adım atmadı.

Uluslararası kanal ayrıca, Japonya'ya ait F-15 savaş uçaklarının da tatbikata katıldığını aktarıyor.

Çin ordusu, iki hafta önce Güney Çin Denizi'nde tarihinin en büyük gövde gösterisini yapmıştı. Çin lideri Xi Jinping'in kamuflajla katıldığı deniz tatbikatında uçak gemisi Liaoning'in yanı sıra, 48 savaş gemisi ve deniz altı, 76 savaş uçağı ve 10.000'den fazla asker sahne almıştı.

Açık bir şekilde ABD'ye gözdağı veren Çin, sivil gemilerden de bölgeden ayrılmasını istemişti.

20 DAKİKADA 20 SAVAŞ UÇAĞI

ABD ise, Nisan ayı başında uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'ten 20 dakikada 20 savaş uçağı havalandırmıştı.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan Güney Çin Denizi, zengin hidrokarbon rezervlerine sahip. Çin'in dışında Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan gibi ülkeler de uluslararası sularda hak iddia ediyor.

Hızla büyüyen Çin ordusu, bu yıl savunmaya 178 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı.