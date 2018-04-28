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Temsilciler Meclisi, soruşturmasında akladı

'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin yürüttüğü soruşturmasıyla ilgili nihai raporda, ABD Başkanı Donald 'ın kampanya ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olduğuna yönelik bir delilin bulunamadığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 05:06
ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ı Rusya soruşturmasında akladı

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü soruşturmasıyla ilgili nihai raporunu kamuoyuna açıkladı.

Raporda, 8 Kasım 2016'da yapılan Başkanlık leri sürecinde 'ın seçim kampanya ekibi ile Rusya arasında gizli işbirliği olduğuna yönelik hiçbir delilin bulunamadığına işaret edildi.

Trump'ı Rusya soruşturmasında önemli ölçüde aklayan rapor, komitedeki Cumhuriyetçilerin tam desteğini alırken, Demokratların şiddetli itirazlarıyla karşılaştı.

Demokratlar, komitede çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçilerin soruşturmayla ilgili yeterince mülakat ve araştırma yapmadığı görüşünü savunuyor.

- Trump'tan "cadı avı" mesajı

Öte yandan komitenin raporunu açıklamasından kısa süre sonra Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan ABD Başkanı Trump, kendi seçim kampanyası ile Rusya arasında hiçbir gizli ilişki veya bağlantı olmadığının ortaya çıktığını savundu.

Trump, mesajında, "Tam bir cadı avı! Hemen şimdi sona ermeli!" ifadelerini kullandı.

- Senato ile Mueller soruşturmaları sürüyor

Diğer yandan, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinin yanında Senato İstihbarat Komitesi ile Senato Adalet Komitesinin yürüttüğü ayrı soruşturmalar halen devam ediyor.

Bununla birlikte ABD tarafından geçen yıl soruşturmaya atanan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturması da sürüyor.

Senato bünyesinde devam eden soruşturmalarla ilgili nihai raporların ilerleyen haftalarda açıklanması, Mueller'ın soruşturmasının ise daha uzun süre devam etmesi bekleniyor.

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ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ı Rusya soruşturmasında akladı
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