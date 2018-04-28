En büyük hayalimiz Türkiye

İHH İnsani Yardım Vakfının düzenlediği Yetim Dayanışma Günleri kapsamında dünyanın birçok yerinde yetimlerin yüzleri gülüyor. Bu yıl 8. kez gerçekleşen organizasyon ile 37 ülkede yaklaşık 150 bin yetimin yararlanacağı 537 proje hayata geçiriliyor. Öte yandan Türkiye'den giden gönüllüler ile bir araya gelen çocuklar yalnızlıklarını unutuyor.

ERDOĞAN GİBİSİ YOK



Yüzyıllarca İslam Krallığı olarak yönetilen ardından Tayland yönetiminin baskılarına maruz kalan Patani de etkinliklerin gerçekleştiği bölgelerden biri oldu. Zor şartlar altında yaşayan Patanililer için ise Türkiye ve İHH bir umut olmayı başardı.

Tayland hükümetinin asimilasyon politikalarına maruz kalan Müslüman coğrafyası Patani'ye Türkiye'den gönüllü eller uzanıyor. Bölgede yaşayan yetim ailelere ekonomik katkı sağlayacak kalkındırma projeleri gerçekleşiyor. Bu yıl Yetim Dayanışma Günleri kapsamında bölgedeki ailelere fırın, noodle makinesi, dikiş makinesi, bakkal dükkanı ekipmanları bağışı gibi destek projeler ile ailelerin sürekli gelir elde etmesi hedeflendi. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere adak-akika dağıtımı yapıldı.

İYİ Kİ BİZİMLESİNİZ

1998 yılından bu yana bölgede yardım çalışmalarında bulunan İHH'nın bölgede 8 yetimhanesi ve 2 okulu bulunuyor. Bölgede son olarak İskilipli Atıf Hoca Yetimhanesi ve Şehit Ömer Halisdemir okulu açıldı. Yetimhanede kalan çocukların eğitim, gıda sağlık, kıyafet ve sosyal ihtiyaçları karşılanıyor. Türkiye'ye gelmenin muhteşem bir hayal olduğunu söyleyen öğrenciler yetimhane sayesinde geleceğe dair umutlarını koruyor. Yetimhanelerde kalan bazı öğrenciler çeşitli programlar ile kısa süreli Türkiye'ye gelme imkanı yakalamış. Bu yıl ise üniversite eğitimi için 5 kız öğrenci Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Henüz lise eğitim alan öğrenciler Türkiye'den giden gönüllüler ile sohbet etti. Öğrenciler "Türkiye bizim en büyük hayalimiz. İstanbul'a gelmek ve orada üniversite eğitimi almak istiyoruz. Sizleri burada görmek ise bizi çok mutlu etti. İyi ki burada bizimlesiniz" ifadelerini kullandı.

SEÇME VE SEÇİLME HAKLARI YOK

Bölgede yaşayan Müslümanların durumunu İHH Güney Asya Sorumlusu Ömer Kesmen anlattı. Kesmen "Burada 4 milyon Müslüman var. Müslüman halk Tayland Devleti'nden; din, ekonomi, eğitim alanlarında özgürlük ve adalet istiyor. Burada halk baskı altında yaşıyor. 10 metrede bir kontrol noktaları var. Müslümanlara karşı silahlı saldırılar gerçekleşti. Sürekli devlete rapor veren bir istihbarat örgütü var. Buradaki insanların seçme ve seçilme hakkı yok. Burası önceden bir İslam devletiydi. Devlet ile bir çözüm süreci başladı. Eskiden ticaret yapamıyor, Bangkok'a gidemiyorlardı. Yeni yeni bu hakları elde ettiler. Bölge halkı ise yıllardır Müslümanların gelmesini beklemiş. '150 yıldır neredeydiniz. Bizi onların ellerine bırakmaya utanmadınız mı" diye tepki gösteriyorlar. Bir gün gelecek ve bizi kurtaracaklar umuduyla yaşamışlar" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN İÇİN DUA EDECEĞİZ"

İHH'nın bölgedeki partner kurumlarından biri olan Friend Vakfı Başkanı Dr. Hasan Etae Abdulwahab Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma temposunu kendisine örnek aldığını söyleyen Hasan Etae Abdulwahab "Bizler Erdoğan'dan daha genç olmamıza rağmen onun kadar çok çalışmıyoruz. Bir gün onun bir konuşmasını dünledim ve çok etkilendim. Eğer o bu kadar çok çalışıyorsa ben de çalışmalıyım. İslam Dünyası'nda Erdoğan gibi başka bir lider yok. Bizler yetimlerle beraber onun için dua edeceğiz" ifadelerini kullandı.