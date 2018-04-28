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İbadi aylar sonra ilk kez 'te

İbadi, "'te hiçbir etnik ve mezhepsel grup bir diğer grubun kimliğini yok edemez. Ülkemize değer vermek ancak herkese eşit mesafede olmakla mümkündür" açıklamasını yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 16:20
Irak Başbakanı İbadi aylar sonra ilk kez Kerkük'te

Haydar el-İbadi, geçen yıl 'de düzenlenen operasyonun ardından genel seçim çalışmaları kapsamında ilk kez 'e geldi.

Başbakan İbadi ordu, federal polis ve güçlerinin 16 Ekim'de 'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde kontrolü sağladığı Kerkük'e geldi. Kent merkezindeki Venedik Konferans Salonu'na geçen İbadi, liderliğini yaptığı Zafer Koalisyonu'nun Kerkük milletvekili adaylarının tanıtım programına katıldı.

"BARIŞIN VE BİRLİĞİN SİMGESİ KERKÜK"

İbadi, burada yaptığı açıklamada, ''Barışın ve birlikte yaşamanın simgesi olan Kerkük, tüm Iraklıları kucaklayan bir Irak kenti olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı. Kerkük'ün Arap, Kürt, Türkmen tüm etnik ve mezhepsel gruplarla güzel olduğunu dile getiren İbadi, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir kesimin bir diğerine üstünlük yapma hakkı yoktur. Kerkük'te hiçbir etnik ve mezhepsel grup bir diğer grubun kimliğini yok edemez. Ülkemize değer vermek ancak herkese eşit mesafede olmakla mümkündür.''

"DEAŞ'I BİRLİKTE YOK EDECEĞİZ"

Irak halkının ülkenin her yerinde birleşerek zaferler elde ettiğini söyleyen İbadi, ''Zaferler, Irak ordusu, polis, Haşdi Aşairi, Haşdi Şabi ve Peşmergenin birleşmesiyle sağlandı. Terör örgütü 'ı birlikte yok ettiğimiz gibi ülkenin ilerlemesini de birleşerek sağlayacağız.'' diye konuştu.

Ülkede yolsuzlukla mücadeleyi ciddi bir şekilde teşvik edeceğini de vurgulayan İbadi, "Zaferlerimizin devamını, yolsuzlukları ortadan kaldırmak ve ülkenin imarını sağlamakla gerçekleştireceğiz.'' dedi.

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Irak Başbakanı İbadi aylar sonra ilk kez Kerkük'te
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