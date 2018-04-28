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'den 'ye saldırı

savaş uçaklarının, 'de 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait mevzilere saldırı düzenlediği bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.4.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 10:32
İsrail'den Gazze'ye saldırı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, savaş uçakları, 'nin Deyr el-Belah bölgesinde Kassam Tugayları'na ait askeri bir mevziye saldırıda bulundu.

Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail keşif uçakları tarafından Gazze limanındaki deniz polisine ait iki sandala saldırı düzenlendiğini, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını duyurdu.

Bu arada, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de 'a ait 6 noktaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların dün "İsrail içine girme teşebbüslerine yanıt" olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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İsrail'den Gazze'ye saldırı
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