Kore savaşı 65 yıl sonra bitiyor

Nükleer silah
denemeleri ve sert açıklamalarıyla "Üçüncü Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyecek" yorumlarına sebep olan Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un, tarihi bir adım atarak Güney Kore
Devlet Başkanı Moon Jae-in
ile dün bir araya geldi. İşte tarihi anların detayları:
Sınır noktasında buluşan iki lider, daha sonra el ele tutuşarak sınırı geçti.
İmzalanan deklarasyonda "Kore Yarımadası
'nda artık savaş olmayacak" denildi.
İki komşu arasında 11 yıl sonra gelen lider seviyesindeki ilk görüşmede Kore Yarımadası'nın tamaman nükleer silahlardan arındırılması için ortak çalışma sözü verildi.
Kim Jong-un, 1953 Kore Savaşı
'ndan bu yana yarımadayı ikiye bölen sınır hattını geçip Güney Kore'ye ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu. Daha sonra Kim'in daveti üzerine komşu devlet başkanı da Kozey Kore topraklarına adım attı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un "Önümüzde öfkeli insanların ve tepkilerin çıkaracağı engeller olabilir fakat acısız zafer olmaz" dedi.
Güney Kore lideri Moon Jae-in "Tüm dünya bizi izliyor ve omuzlarımızda büyük bir yük var" dedi.
Kim Jong-un askerden arındırılmış bölge olan Panmunjom'daki Barış Evi'nde bulunan ziyaretçi defterine "Yeni tarih başlıyor. Tarihin ve barış çağının başlangıcında" yazdı.
İki lider 'barış ve refahın' simgesi olarak iki ülkeden getirilen toprak ve suyla çam fidanı dikti.
Kim Jong un, yanında ülkesinin meşhur soğuk eriştelerinden getirdiğini söyleyerek "Umarım keyfini çıkarırsınız" dedi.
Kim Jong un'a barışın detaylarının görüşüldüğü akşam yemeğinde kız kardeşi ile 9 kişi eşlik etti.
Kuzey Kore liderinin keskin nişancılık ve dövüş sporları eğitimi almış korumalarının, makam arabasına koşarak eşlik etmesi dikkat çekti. ERDOĞAN: MEMNUNİYET DUYDUM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Korelilerin buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan Twitter hesabından hem Türkçe hem de Korece yaptığı paylaşımda "Bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum" dedi. ABD Başkanı Donald Trump
da attığı tweet'te "İyi şeyler oluyor ama zaman gösterecek" ifadesini kullandı.