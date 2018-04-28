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'dan ABD'ye büyük şok! Milyonluk füzeyi esir aldılar...

ABD'nin Nisan başında Suriye'deki Esed güçlerine yönelik düzenlediği operasyonda kullanılan Tomahawk füzelerinden biri infilak etmemiş olması üzerine Rus makamlar harekete geçti. Uzmanlar 'esir' olarak tanımladığı füzeyi deney tavşanı olarak kullanacak ve savunma mekanizmasını araştıracak.

Giriş Tarihi: 28.4.2018 11:43 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 11:58
Rusya'dan ABD'ye büyük şok! Milyonluk füzeyi esir aldılar...

, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri füzeli saldırıda ele geçirilen füze parçalarının arasında arızalandığı için hedefine ulaşamayan bir Tomahawkfüzesini incelemeye alıyor.

'İMHA ETMEYİ ÖĞRENECEĞİZ'

Sputnik'in haberine göre; Popular Mechanics uzmanları, ele geçirilen füzelerin gerçek değerinin, Moskova'nın rakibinin silahını inceleyerek onu imha etmeyi öğrenmesinden ibaret olduğunu ifade etti.

Ele geçirilen füzelerin 'deney tavşanları' olarak kullanılacağı belirtilen haberde, öncelikle deneme standında füzenin hedefe kilitlenme sistemlerinin komutlarının incelendiğini ve bunun 'esir füzenin' uzun ölümünün sadece başlangıcı olabileceği kaydedildi.

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Rusya'dan ABD'ye büyük şok! Milyonluk füzeyi esir aldılar...
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