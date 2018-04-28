Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika: Husiler Suudi Arabistan'a top mermisi attı: 1 ölü

Son Dakika: Husiler 'a top mermisi attı: 1 ölü

Son dakika haberi... 'deki Husilerin 'ın Cazan kentine attığı top mermisinden yayılan şarapnel parçalarının isabet ettiği evdeki Suudi Arabistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 15:17
Son Dakika: Husiler Suudi Arabistan'a top mermisi attı: 1 ölü

Sivil Savunma İdaresi Cazan Sözcüsü Yahya Kahtani, yaptığı açıklamada Husilerin dün gece kente attığı top mermisinden yayılan şarapnel parçalarının Samite ilçesinde bir eve isabet ettiğini belirtti.

Kahtani, olayda bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 2 evin ve 3 aracın hasar gördüğünü ifade etti.

'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Husiler Suudi Arabistan'a top mermisi attı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN