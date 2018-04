‘YPG çekilecek yoksa müdahale edeceğiz’

BUGÜN NELER OLDU

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel 'de NATO Dışişleri Bakan ları Konsey Toplantısı'na katıldı. Ardından basın mensupları ile bir araya gelen Çavuşoğlu, ABD 'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Çavuşoğlu, iki ülke arasında kurulan çalışma gruplarından, özellikle Suriye ve yol haritasının bir an önce onaylanması konusunda ön mutabakat sağlandığını vurguladı. Çavuşoğlu, "Menbiç'te Fransızlar veya başkaları yok. ABD'yle birlikte hareket edeceğiz. Bu yol haritasını onayladıktan sonra uygulama safhasına geçeceğiz. Bu şekilde Menbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerine de özellikle Fırat'ın doğusuna da uygulayacağız. Böylelikle ikili ilişkilerimizde gerginliğe yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız" dedi. Yol haritası uygulanırsa bir müdahaleye gerek kalmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Buralardan YPG PKK çekilecek. Kimin yöneteceğine ve güvenlikle ilgili kimlerin görev alacağına birlikte karar vereceğiz. Şeffaf bir süreç olacak. Aksi takdirde Afrin'de, Kandil'de ve Kuzey Irak 'ta olduğu gibi bu teröristlere müdahale etmek durumundayız" diye konuştu. Pompeo'yu kararlı gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "'Bir an önce lütfen gelin ve uygulama safhasına geçelim' dedi" ifadesini kullandı. ABD'nin Türkiye 'ye yönelik bir yaptırıma yönelmesi halinde karşı adım atılacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Her anlaşamadığımız konuda tehditvari yaklaşım olmaz. Yaptırım gibi konular da gündemimizde olmaması gerekiyor" dedi. Rusya 'dan S-400 hava savunma sistemi alınması konusunu da görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "S-400 ile ilgili süreç tamamlandı. Bundan sonraki süreçte Patriot hava savunma sistemi veya diğer hava savunma sistemleri konusunda müttefiklerimizden engelsiz bir şekilde iyi teklif gelirse biz bunları niye değerlendirmeyelim?" dedi.