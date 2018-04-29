Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Tel Aviv'de

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 'de

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e geldi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 21:19
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Tel Aviv'de

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'in kentine ulaştı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı iniş yapan Pompeo daha sonra Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ikilinin İran ve ABD arasındaki ilişkileri değerlendireceğini açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün de 'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Tel Aviv'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN