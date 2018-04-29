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Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi

'li eski sunucu ve model , kaldığı huzurevinde köpeklerde bulunan 'uyuz böcekleri' tarafından canlı şekilde yenilerek öldü.

Giriş Tarihi: 29.4.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 17:27
Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi

Bir zamanların en ünlü model ve sunucusu olarak gösterilen , 93 yaşında kaldığı huzurevinde böcekler tarafından canlı canlı yenerek öldü.

93 yaşında ölen kadının bunama sorunu yaşadığı ifade edildi. Talihsiz kadın 2010 yılından beri aynı huzurevinde yaşıyordu.

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İddiaya göre sağlık yetkilileri insan vücuduna giren böcek türlerinin modelin yatağında türemeye başladıklarını ve ölümüne sebep olduklarını bildikleri halde huzurevi hakkında herhangi bir soruşturma açmadılar.

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Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi
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