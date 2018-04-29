Filistin
liler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze
Şeridi'nin İsrail
sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise tüm tepkilere rağmen Filistinlilere karşı gerçek mermiler kullanıyor. 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olan Filistinli sayısı 46'ya yükseldi. 6 binden fazla gösterici ise yaralandı. Şehit olanlar arasında 2 gazeteci ve 18 yaş altında olan 4 Filistinli bulunuyor. Yaralılardan bin 677'si de İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermilerin hedefi oldu. Mayıs ortasına kadar devam etmesi planlanan Büyük Dönüş Yürüyüşü, Gazze sınırından Filistin'in diğer bölgelerine de yayıldı. İsrail işgali altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah bölgesindeki önceki günkü gösteriler sırasında ortaya ilginç görüntüler çıktı. LASTİKLERİ ATEŞE VERDİLER
Filistinliler, İsrailli keskin nişancılardan korunmak için yüzlerce lastiği ateşe verdi. Gösterilerin devam ettiği sırada kara dumanların arasından geçen Filistinli çiftin düğün konvoyuna ait görüntüler uluslararası ajanslara böyle yansıdı. Gelin arabasının fotoğrafları sosyal medyada "Filistin'de sıradan bir düğün konvoyu" şeklinde paylaşıldı.