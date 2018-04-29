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'yi ayağa kaldıran olay!

'de Bayındırlık ve İskan Bakanı olan, Muhafazakâr Parti milletvekili Domini Raab'ın 20 yaşındaki asistanının para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için pazarlık yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Olayın fark edilmesinin ardında bir gazeteci, müşteri kılığına girerek yaşanan olayları gündeme taşıdı

Giriş Tarihi: 29.4.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 16:15
İngiltere'yi ayağa kaldıran olay!

'de patlayan fuhuş rezaleti, siyaseti alt üst etti. Şehircilik Bakanı Dominic Raab'ın 20 yaşındaki asistanı Rebecca Tott'un para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkarıldı.

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İngiltere'yi ayağa kaldıran olay!
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