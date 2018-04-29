“Ortak çabalar devam edecek”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yaptıkları görüşmenin sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. "SIKICA BAĞLIYIZ" Suriye
kriziyle ilgili ortak deklarasyon kabul ettiklerini açıklayan Lavrov, "Her halükarda BMGK'nın 2254 sayılı kararı ve Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Konseyi'nin tavsiyeleri doğrultusunda siyasi çözümün alternatifsizliğine sıkı bağlılığımızı koruyoruz" dedi. Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'nin bölünme girişimlerini kabul edemeyeceğini kaydeden Lavrov, üç ülkenin Astana kapsamındaki çabalarına zarar verilmesine karşı koyacaklarını belirtti. Lavrov, Türkiye için vizesiz rejimden faydalanabilecek kategorileri de genişletmek istediklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da terör örgütünün Suriye'nin toprak bütünlüğü için tehdit oluşturduğunu belirterek, "YPG/ PKK bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü aynı zamanda bizim güvenliğimize de tehdit oluşturuyor. Astana süreci Suriye konusundaki etkili tek uluslararası girişimdir" diye konuştu.