Romanya’da Kudüs krizi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis
kendisine sormadan İsrail
'i ziyaret eden ve İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs
'e taşıma kararı alan Başbakan Viorica Dancila'nın istifasını istedi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakan Dancila'nın göreve geldiğinde anayasaya uyacağına, ülkesinin değerlerini kendi değerleri üzerinde tutacağına yemin ettiğini hatırlatarak, "Kendisine verdiğim güveni geri çekiyorum ve istifa etmesini istiyorum" dedi. Halksa "İstifa" yazılı pankartlarla sokağa çıkarak Dancila'yı protesto etti.