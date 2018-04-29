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Romanya’da krizi

Giriş Tarihi: 29.4.2018
Romanya’da Kudüs krizi
Romanya Cumhurbaşkanı kendisine sormadan 'i ziyaret eden ve İsrail Büyükelçiliği'ni 'e taşıma kararı alan Başbakan Viorica Dancila'nın istifasını istedi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakan Dancila'nın göreve geldiğinde anayasaya uyacağına, ülkesinin değerlerini kendi değerleri üzerinde tutacağına yemin ettiğini hatırlatarak, "Kendisine verdiğim güveni geri çekiyorum ve istifa etmesini istiyorum" dedi. Halksa "İstifa" yazılı pankartlarla sokağa çıkarak Dancila'yı protesto etti.
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Romanya’da Kudüs krizi
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