Sembollerle dolu zirve

İki Kore lideri arasında 27 Nisan günü gerçekleştirilen tarihi zirve, sadece sürprizlerle değil, iki ülkenin ortak değerlerini taşıyan barış sembolleriyle de doluydu. İki Kore arasındaki silahsızlandırılmış Penmunjom Köyü'ndeki "Barış Evi'ne el ele yürüyen Kuzey Kore
Devlet Başkanı Kim Jong-un ve Güney Kore
Devlet Başkanı Moon Jae-in'in görüştüğü masanın çapı, tarihe atıfta bulunarak toplam 2,018 iken oval şekildeki masanın ortasına barışı temsilen papatya koyuldu. Odanın içine karşılama çiçeği olarak şakayık ve silahsızlandırılmış bölgeden toplanan yaban otları serpiştirildi. Odada dikkat çeken başka bir detaysa 2000'li yıllarda Güney Kore askerlerinin ağırlandığı Kuzey Kore'deki Kumgang Dağı'ndan oluşan resimdi. ORTAK MÖNÜ
İki liderin zirvesinde Kuzey ve Güney Kore'nin kültürlerini yansıtan yemekler yenirken, bunlardan biri Kim Jong-un'un İsviçre'de okurken yediği patates oluşan bir yemek (üstte), Kuzey Kore ise görüşmeye geleneksel balık, pirinç ve soğuk erişte getirdi. Oldukça zengin olan mönüde mangalda et, Güney Kore'nin pyeonsu isimli mantısı ve bibimbap isimli aperatifi, tatlı olaraksa mangodan yapılmış mousse servis edildi. KORE İLE ÖZEL BAĞA VURGU
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Göreve geldiği günden bu yana bu sürecin yürütülmesindeki müstesna rolü dolayısıyla Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'i tebrik ediyoruz. Türkiye, özel tarihi bağlara sahip olduğu Kore Yarımadası'nda uzlaşma, istikrar ve barışın hakim kılınmasına yönelik çabaları desteklemeyi ve önümüzdeki süreçte tarafları teşvik etmeyi sürdürecektir" denildi.