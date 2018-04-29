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eski polis ilk kez hâkim karşısında

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Giriş Tarihi: 29.4.2018
Seri katil eski polis ilk kez hâkim karşısında
ABD'de seri ten tutuklanan eski polis Joseph James DeAngelo ilk kez hakim karşısına çıktı. Sacramento kentinde yargılanan 72 yaşındaki suç makinesi, mahkeme salonuna elleri kelepçeli şekilde tekerlekli sandalyeyle getirildi. DeAngelo, "Golden State" katili olarak anılan ve 1976-1986 yıllarında 12 cinayet, 45 tecavüz ve 120'den fazla soygundan sorumlu olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı. 40 yıl sonra yakayı ele veren in, DNA ile soy takibi yapılan ücretsiz bir internet sitesi sayesinde yakalandığı ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden DeAngelo'nun davası 14 Mayıs'a ertelendi.
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Seri katil eski polis ilk kez hâkim karşısında
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