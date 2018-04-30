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3 daha şehit edildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018
askerleri, Gazze'nin güneyinde sınırı geçtiği iddiasıyla 3 yi şehit etti. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, "Sınırda güvenlik çitini geçen ve devriye aracına doğru patlayıcı atan 2 Filistinli açılan ateş sonucu öldürüldü" dedi. Adraee, ayrıca İsrail'e sızmaya çalışan 2 kişiden birinin öldürüldüğünü, diğerinin gözaltına alındığını kaydetti. Bu arada Filistinlilerin sürgün edildikleri evlerine dönmek için başlattıkları barışçıl gösterilerde, 30 Mart'tan bu yana İsrail askerlerinin saldırıları sonucu toplam 46 Filistinli şehit olurken, yaklaşık 6 bin kişi de yaralandı. AA
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3 Filistinli daha şehit edildi
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