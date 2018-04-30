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heyetinin 'ye "vize serbestisi" ziyareti mayıs ortasında

Avrupa Birliğinden () bir heyet, mayıs ayı ortalarında vize serbestisi ve göç konusunu görüşmek üzere 'ye geliyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 11:38
AB heyetinin Türkiye'ye vize serbestisi ziyareti mayıs ortasında

kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'nin vize serbestisine ilişkin şubat ayında Brüksel'e sunduğu çalışma planı inceleniyor.

AB Komisyonundan teknik bir heyet, plan üzerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından mayıs ayı ortalarında Türkiye'ye gelerek, kalan 7 kritere ilişkin görüşlerini iletecek.

AB'nin Türkiye raporu açıklandı

GÖÇ KONUSUNUN DA ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Görüşmelerde, vize serbestisinin yanı sıra göç konusunun da ele alınması bekleniyor.

AB Bakanı ve Başmüzakereci , 4 Nisan'da TBMM Dışişleri Komisyonunda yaptığı bilgilendirmede, vize serbestisi konusunu Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüştüğünü belirterek "Bizim verdiğimiz (vize serbestisine ilişkin) kağıtla ilgili teknik bir heyeti bu ay içinde Türkiye'ye gönderecekler, kendi görüşlerini bize iletecekler." ifadelerini kullanmıştı.

AB'nin Türkiye ilerleme raporu açıklandı

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AB heyetinin Türkiye'ye "vize serbestisi" ziyareti mayıs ortasında
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