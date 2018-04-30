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'taki ana karargahlarını lağvetti

öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun 'taki ana karargahları, terör örgütü 'a karşı verilen "büyük mücadelenin sona erdiği" gerekçesiyle düzenlenen resmi törenle lağvedildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 17:42
ABD Bağdat'taki ana karargahlarını lağvetti

öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun 'taki ana karargahlarının lağvedildiği belirtildi.

DEAŞ'A KARŞI MÜCADELE SONA ERDİ

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bünyelerindeki kara operasyonuna bağlı başkent Bağdat'taki karargahların terör örgütü 'a karşı yürütülen büyük mücadelenin sona ermesi gerekçesiyle düzenlenen resmi törenle faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun, DEAŞ'ın acımasız bir şekilde elinde tuttuğu 4,5 milyon Iraklının kurtarılması için güvenlik güçlerinin düzenlediği kara operasyonlarına destek sunduğu kaydedildi.

IRAK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR

Karargahların lağvedilmesi için düzenlenen törende konuşan Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'ndan General Walter Piatt, Irak hükümetine bu operasyon adı altında destek sunabilmesine vesile olan bu ortak güce teşekkür ettiklerini söyledi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul ise DEAŞ'a karşı kurulan ortak koalisyon güçlerindeki tüm ülkelerin sergilemiş olduğu uzmanlık, özveri ve büyük başarının takdire şayan olduğunu kaydetti.

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ABD Bağdat'taki ana karargahlarını lağvetti
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