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heyetinin gözleri doldu

Giriş Tarihi: 30.4.2018
BM heyetinin gözleri doldu
Birleşmiş Milletler () Güvenlik Konseyi elçileri, ordusu tarafından Rohingya Müslümanlar'ına uygulan etnik temizliğin sonuçlarını gözlemlemek üzere Bangladeş ve Myanmar'a gitti. 'teki Kutupalong Rohingya Mülteci Kampı'nı ziyaret eden heyet, 'ın yaşadığı trajediye gözleriyle şahit oldu. Kampı gezerken gözleri dolan diplomatlar ziyaret sonrasında bir basın toplantısı düzenleyerek, Arakanlılar'ın yaşadığı krizi sona erdirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. BM heyetinin, Müslümanlar'ın soykırıma uğradığı Rakhine eyaletine de gideceği, ancak önce Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ile görüşeceği belirtildi.



Myanmar ordusunun uyguladığı soykırımdan kaçarak Bangladeş'teki mülteci kamplarına sığınan Müslüman Arakanlılar BM heyetini "Biz ne Myanmar'lıyız, ne de Bangladeş'li. Rohingya'yız" ve "Adalet istiyoruz" pankartlarıyla karşıladı.
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BM heyetinin gözleri doldu
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