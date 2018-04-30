Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Çin Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore’ye gidecek

, ’ye gidecek

Wang Yi’nin 2 Mayıs’ta ’yi ziyaret edeceği açıklandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 09:54
Çin Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore’ye gidecek

Wang Yi'nin 2 Mayıs'ta 'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Bakanlık sözcüsünün bugün yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Wang'ın, Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong-ho'nun daveti üzerine gerçekleştireceği ziyaret iki gün sürecek. Wang Yi, Kuzey Kore'yi 2007'den bu yana ziyaret eden ilk Çin Dışişleri Bakanı olacak.

Eski Başbakan Wen Jiabao da 2009 yılında Kuzey Kore'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, mart ayı sonunda Pekin'e sürpriz bir ziyaret yapmış, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından sıcak bir şekilde ağırlanmıştı. Kim, ziyaret esnasında Çinli lideri de ülkesine davet etmişti.

1953 yılındaki Kore Savaşı'na Kuzey'in yanında giren Çin, yıllarca bu ülkenin en önemli müttefiki olarak kaldı. Çin, her ne kadar son dönemdeki gelişmelerden hoşnut olduğunu açıklasa da Pyongyang ile Seul ve Washington arasındaki buzların erimeye başlamasının Pekin'in çıkarlarıyla örtüşmeyeceği dile getiriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore’ye gidecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN