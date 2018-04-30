Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Çok değerli kardeşlerim, sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Özbekistan halkını selamlıyorum. Ata yurdumuz ve göz bebeğimiz Özbekistan'a yaptığımız ziyaretim vesilesiyle siz değerleri kardeşlerime hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlere bu fırsatı bana verdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maveraünnihir'in merkezinde yer alan Özbekistan'da olunca kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Biruni, Mirza Ulug Beg, İbn-Sina, Harezmi, Ali Kuşçu gibi bilim adamlarını yetiştirmiştir. İmam Buhari, İmam Maturidi, Bahiüddin Nakşibendi gibi manevi önderlerimizi yetiştirmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Parlamentosu'na hitap etti

İLİŞKİLERİMİZİ KUVVETLENDİRECEĞİZ

Güçlü işbirliği yaparak ilişkilerimizi kardeşliğimize yakışır noktaya süratle getireceğiz. Yüksek DÜzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'ni oluşturduk. Tarımdan turizme her alanda iş birliğimi daha da kuvvetlendireceğiz.

Yer altı, yer üstü zenginlikleriyle Özbekistan bereketli topraklardır. 2017'de ticaret hacmimiz 1.5 milyar dolara ulaştı. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara ulaştırmak. Büyük bir iş adamı grubuyla Özbekistan'a geldik. Onlara yeni bir heyecan vereceğiz. Girişimcilik ruhunu farklı şekilde anlatacağız.

Buhara'nın, Semerkand'ın manevi iklimini yaşamak için insanlarımız buraya geliyor, yeniden bir tarih ayağa kalkıyor. Bu bir diriliştir. Artık Türkiye-Özbekistan'a geliş gidişler çok daha fazla olacak.

YENİDEN BİR TARİH AYAĞA KALKIYOR, BU BİR DİRİLİŞTİR

Buhara'nın, Semerkand'ın manevi iklimini yaşamak için insanlarımız buraya geliyor, yeniden bir tarih ayağa kalkıyor. Bu bir diriliştir. Artık Türkiye-Özbekistan'a geliş gidişler çok daha fazla olacak. Gerek Türkiye gerek Özbekistan bölgelerindeki istikrarsızlıktan en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız. Bölgesel sahiplenme ve iş birliği istikrarın ve kalkınmanın kilit taşıdır.

BUHARA MECLİSİ ÜYELERİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ

Ortak çabalarımızla medeniyetlerin beşiği bu kadim coğrafyayı sulh ve huzurun kaynağı haline getireceğimize inanıyorum. Kurtuluş Savaşımız Türkiye ile Özbekistan arasındaki dayanışmanın örnekleriyle doludur. Buhara meclisi üyelerini hiçbir zaman unutmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeniden bir tarih ayağa kalkıyor, bu bir diriliştir"